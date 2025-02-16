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Gazeteci Sinan Seyfittinoğlu, evinde ölü bulundu

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#Sinan Seyfittinoğlu#Gazeteci#Antakya Gazetesi
Gazeteci Sinan Seyfittinoğlu, evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 14:29

Antakya Gazetesi sahibi Sinan Seyfittinoğlu (53), Antalya'da arkadaşıyla beraber yaşadığı evde ölü bulundu.

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Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 445 sokak üzerinde yer alan 6 katlı apartmanın giriş katında oturan Antakya Gazetesi sahibi Sinan Seyfittinoğlu, dün gece ev arkadaşı Önder K. ve diğer arkadaşlarıyla beraber alkol aldıktan bir süre sonra uyumak için odasına geçti.

Gazeteci Sinan Seyfittinoğlu, evinde ölü bulundu

Ev arkadaşı dışında diğer arkadaşları evlerine gitti. Sabah saatlerinde arkadaşını uyandırmak için odasına giren Önder K.'nın çabalarına rağmen Seyfittinoğlu uyanmayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi.

Gazeteci Sinan Seyfittinoğlu, evinde ölü bulundu

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Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Seyfittinoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine adrese gelen Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Seyfittinoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sinan Seyfittinoğlu'nun cansız bedeni cenaze aracına taşındığı esnada arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Gazeteci Sinan Seyfittinoğlu, evinde ölü bulundu

Sinan Seyfittinoğlu'nun vücudunda herhangi bir ateşli silah, delici, kesici alet yaralanması ve darp cebir izi olmadığı belirlendi. Seyfittinoğlu'nun bipolar rahatsızlığı bulunduğu, sürekli ilaç kullandığı, 6 Şubat 2023 günü Hatay ve 10 ili vuran depremlerin ardından sık sık Antalya'ya geldiği öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Gazeteci Sinan Seyfittinoğlu, evinde ölü bulundu

 

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#Sinan Seyfittinoğlu#Gazeteci#Antakya Gazetesi

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