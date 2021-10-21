Gazeteci Sedat Sertoğlu hayatını kaybetti

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Sedat Sertoğlu 1945’te İstanbul’da dünyaya geldi. Gazeteciliğe 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okurken Milliyet Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Daha sonra Tercüman, Günaydın, Sabah ve Vatan gazetelerinde Dış Haberler Müdürü ve dış politika yorumcusu olarak çalıştı.

Brüksel Temsilcisi olarak görev yaptı. Gazeteciliğinin 45 yılını dış politika haber ve yorumları ile sürdürdü. Bu süreçte ABD ve İngiltere’de sivil toplum örgütlerinin düzenlediği dış politika ile ilgili ve bu ülkelerin yönetim kadrolarının katıldığı etkinliklerde çok sayıda konferans verdi. Türk dış politikası konusunda yazıları yabancı ülke dışişleri bakanlıklarınca referans olarak alındı. Kıbrıs, İsrail-Arap ve Somali savaşlarında sahadaydı.