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Gazeteci Şaban Arslan için Sabah Gazetesi önünde tören

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#İSTANBUL#Samsun#Gazete
Gazeteci Şaban Arslan için Sabah Gazetesi önünde tören
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 14:52

KALP krizi geçirerek hayatını kaybeden gazeteci Şaban Arslan için çalıştığı Sabah gazetesinin bulunduğu Turkuvaz Medya binası önünde tören düzenlendi.

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Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 56 yaşındaki Şaban Arslan dün akşam saatlerinde çalışırken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arslan için Sabah Gazetesi'nde bugün saat 13.00'te tören yapıldı. Törene Arslan'ın ailesi ve meslektaşları katıldı. Cenaze namazının ardından Şaban Arslan'ın naaşı Samsun'a gönderildi. Arslan, yarın Samsun İlkadım ilçesi Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Gazeteci Şaban Arslan için Sabah Gazetesi önünde tören

"ÇOK İYİ BİR GAZETECİYDİ"

Arslan'ın mesai arkadaşı Mesut Altun, "Bir meslek büyüğümüzü, ağabeyimizi kaybettik. Şaban abiyle yaklaşık on yıldır Sabah Gazetesi'nde çalışıyorum. Her zaman pozitif, güler yüzlü, neşe saçan, girdiği ortamda kendisini belli eden ve mesleki açıdan da gerçekten bize abilik yapan birisiydi. O yüzden çok üzgünüm. Yani kelimeler kifayetsiz kalıyor. Böyle günler acı günler" dedi.

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Gazeteci Şaban Arslan için Sabah Gazetesi önünde tören

Spor yorumcusu Fatih Doğan ise "Şaban abiyle dostluğumuz uzun yıllara dayanıyor. Bir kere çok iyi bir gazeteciydi. İnsan olarak da zaten şu törene baktığınız zaman bu kadar kalabalığı toparlamak hakikaten yaşanmışlığın sonucudur. Güler yüzlü bir insandı. Burada en üst tepeden en altaki insana kadar herkese dokunmuşluğu vardır. Allah rahmet eylesin. İyi bir dost kaybettik" diye konuştu.

Gazeteciliğe Hürriyet Gazetesi'nde başlayan Arslan, son olarak Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapıyordu.

Gazeteci Şaban Arslan için Sabah Gazetesi önünde tören

56 yaşında ölen Arslan, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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#İSTANBUL#Samsun#Gazete

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