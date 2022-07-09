Gazeteci Rauf Gerz’in ölümüne neden olan sürücüye 9 yıl hapis istemi

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Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz (56), uzun yıllardır motosiklete binen çok tecrübeli bir sürücüydü. Motosiklet ekipmanları ve kaskı olmadan asla yola çıkmayan Gerz, 4 Nisan 2022 günü yine tüm önlemleri almış ve yola koyulmuştu. Saat 15.30 sıralarında motosikletiyle TEM Otoyolu’ndan Mahmutbey yönünde sağ şeritten gittiği sırada, yanındaki şeritten otomobiliyle ilerleyen Yüksel Çalkam, son anda Sultangazi Sapağı’ndan içeri girmek için direksiyonunu kırdı. Çalkam, Rauf Gerz’in motosikletine çarparak ölümüne neden oldu. Kazanın ardından Çalkam, tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Rauf Gerz’in ölümüne neden olan sürücü Yüksel Çalkam hakkında, ‘bilinçli taksirle öldürme’ suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame, gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, tutuklu şüpheli Yüksel Çalkam’ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.