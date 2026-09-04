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Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı

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#Oya Lale Arslan#Gözaltı#Soruşturma
Gazeteci Oya Lale Arslan gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2026 12:04

Gazeteci Oya Lale Arslan, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘Terör örgütü propagandası yapma’ suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Oya Lale Arslan hakkında, sosyal medya ve YouTube platformunda yaptığı yayın ve paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlattı. Arslan, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘Terör örgütü propagandası yapma’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Arslan’ın ikametinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

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#Oya Lale Arslan#Gözaltı#Soruşturma

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