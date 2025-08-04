Gazeteci Orhan Atasoy vefat etti

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Atasoy, bugün Teşvikiye Camisi’nde öğleyin kılınacak cenaze namazın ardından Zincirlikuyu’daki aile mezarlığında toprağa verilecek. Atasoy’un vefatının ardından TGC Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan başsağlığı mesajında “Değerli üyemiz Orhan Atasoy’u kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Uzun yıllar gazetecilik mesleğine başarıyla hizmet eden Orhan Atasoy’u hiç unutmayacağız. Üyemiz Okşan Atasoy’un da eşi olan Orhan Atasoy’un ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.

BURHAN FELEK’İN DAMADIYDI

1939’da İstanbul’da doğan, İngiltere’de Leeds Üniversitesi’nde eğitim gören Atasoy, mesleğe 1966’da Yeni İstanbul gazetesinde başladı. Türk Haberler Ajansı, Günaydın ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. Kongre gazetesini yayınladı. Felek Yayıncılık’ı kurdu. Sürekli Basın Kartı ve 2017 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibiydi. İngilizce biliyordu. Gazeteci, sporcu ve yazar Burhan Felek’in yeğeni Okşan Atasoy ile evli olan Orhan Atasoy, bir çocuk babasıydı.

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