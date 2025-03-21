Gazeteci Oktay Ensari hayatını kaybetti

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Bir süredir özel bir hastanede çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi gören Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 1957 yılında dünyaya gelen Oktay Ensari, lise yıllarında başladığı gazetecilik mesleğinde Ülker, Hakimiyet, Milli Ülkü, Kayseri Haber gazetelerinde çalıştı.

1978 yılında başladığı Hürriyet Haber Ajansı'nda daha sonra ismi Doğan Haber Ajansı ve sonra Demirören Haber Ajansı olarak değiştirilen kurumda 40 yıl görev yaptıktan sonra DHA büro şefi olarak emekli oldu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucu üyelerinden ve eski başkanlarından Ensari, Türkiye Spor Yazarları Derneği Şube Başkanı olarak görev yapmaktaydı.