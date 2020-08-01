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Haber Giriş: 01.08.2020 - 19:01,Son Güncelleme:

Gazeteci Mithat Bereket kimdir hastalığı nedir? Mithat Bereket'in hayatıyla ilgili merak edilenler

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Gazeteci Mithat Bereket kimdir hastalığı nedir? Mithat Bereket'in hayatıyla ilgili merak edilenler
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Gazeteci Mithat Bereket'in hayatı, hastalığının ardından gündeme gelmeye başladı. Yapımcı kardeşi Özer Bereket tarafından son hali paylaşılan Mithat Bereket, hastalığı nedeniyle mesleğe ara vermek durumunda kalmıştı. Yaklaşık 20 yıldır muhabirlik yapan ve birçok dünya lideriyle söyleşi gerçekleştirerek kariyerinde büyük başarılar elde eden gazeteci Mithat Bereket, sürmenaj hastalığı ile mücadele ediyor. Peki, Gazeteci Mithat Bereket kimdir hastalığı nedir? İşte, Mithat Bereket'in hayatıyla ilgili merak edilenler..

Gazeteci Mithat Bereket, kardeşi tarafından paylaşılan son fotoğrafının ardından hastalığı ile gündemde yer almaya başladı. Kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan gazeteci Mithat Bereket, Bosna, Halepçe, Kosova, Irak, Afganistan, Çeçenistan, Filistin bölgelerinde sıcak savaş muhabirliği yaptı. İşte, Mithat Bereket hakkında bazı bilgiler. 

Gazeteci Mithat Bereket, son hali nedeniyle pek çok kişinin araştırdığı isim oldu. Yapımcı kardeşi Özer Bereket tarafından son hali paylaşılan Mithat Bereket, yürüme, denge ve konuşma bozukluklarına neden olan sürmenaj hastalığı nedeniyle mesleğe ara vermek durumunda kalmıştı. Mithat Bereket, geçtiğimiz yıllarda hastalığı hakkında şu açıklamalarda bulunmuştu;

MİTHAT BEREKET HASTALIĞININ NEDENİNİ AÇIKLADIÜnlü televizyoncu Mithat Bereket, konuşma bozukluğunun neden olduğunu Siyaset Meydanı'nda anlattı.Mehmet Ali Birand'ın yanında televizyon haberciliğine başlayan Mithat Bereket daha sonra tek başına NTV ekranlarında yayınlanan Pusula programını hazırlamıştı. Uzun süredir ekranlarda gözükmeyen Bereket, ustası Mehmet Ali Birand'ın vefatı üzerine canlı yayınlara çıkmaya başladı. Televizyon programlarında Mehmet Ali Birand hakkında konuşan Mithat Bereket'in konuşma bozukluğu yaşaması izleyicileri şaşırttı.
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MİTHAT BEREKET KİMDİR?

Gazeteci-yazar. 10 Ekim 1966, Ankara doğumlu. TED Ankara Koleji (1984) mezunu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde okudu. Lise yıllarında basketbol oynadı ve bu spor dalında millî takım oyunculuğuna kadar yükseldi.

Üniversitelerarası değişim programı ile bir yıl Amerika'da Stanford Üniversitesinde eğitimini sürdürdü. Üniversite öğrenimi sırasında Milliyet gazetesinin açmış olduğu yarışmalarda ödüller aldı. 1988 yılında üniversiteden mezun oldu ve İngiltere'de Lancester Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde “Kıbrıs” konulu yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Aynı dönemde BBC'de televizyon muhabirliği kurslarına katıldı. Aynı üniversitede “Köktendinci Hareketler” konusunda doktora yaptı.

1990 yılında “32. Gün” dış haberler muhabirliği ile başladığı meslek hayatını aynı programda dış haberler editörü olarak sürdüren Bereket, Milliyet gazetesinde de çalışmalarına devam etti. Ayrıca, 1997-98 yıllarında Best FM'de “Sesli Gazete” programını hazırladı. Hazırlayıp sunduğu “Pusula” haber programı 1995 yılında Kanal D'de, 1996 yılında Star TV'de yayımlandı. 1999 yılından itibaren NTV'de ekrana geldi.

Özellikle Güneydoğu sorunu ve PKK, Bosna-Hersek'te savaş, Ortadoğu sorunu ve siyasal İslâm konularındaki çalışmalarıyla tanınan Mithat Bereket, NTV'de Dış Haberler koordinatörü olarak görev yaptı. Ayrıca, bazı önemli olaylarda ana yorumcu olarak yer aldı. Serbest gazeteci ve savaş muhabiri olarak dünyanın birçok ülkesinde bulundu. Aralarında Mandela, Butto, Kaddafi, Barzani, Talabani, Rabin, Perez, Arafat'ın da olduğu birçok lider ve devlet adamıyla röportajlar yaptı.

Parkinson ile mücadele eden Bereket'e ödülGazeteci Mithat Bereket, Amerikan sivil toplum örgütüAmerican Abroad Media'nin bu yılki başarı ödülüne layık görüldü. Ödülün,bugünlerde Parkinson ile mücadele eden Bereket'e geçmişte yürüttüğü çalışmalarnedeniyle sunulduğu açıklandı. Washington'da gerçekleşen ve yaklaşık 300kişinin katıldığı törende daha sonra Bereket'e ithafen orkestra tarafındanMemleketim şarkısı çalındı. &nbsp;
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