Gazeteci Metin Münir’den acı haber

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Aort yırtılması teşhisi konulan Münir, hemen ameliyata alındı ancak kurtarılamadı.

BARIŞ HAREKÂTI’NA DA KATILMIŞTI

1944’te Lefkoşa doğumlu Metin Münir, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Kıbrıs Türkleri’nin yanında mücahitlik yapmıştı. BBC, London Times, Financial Times gibi yabancı basın kuruluşlarının Türkiye temsilciliğini yapan Münir, Turkish Daily News, Güneş, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah ve Vatan gazetelerinde muhabirlik, yayın yönetmenliği ve yazarlık yaptı. Münir, 2012’ye kadar da Milliyet gazetesinde köşe yazdı. 2 kitap yazan Münir, 2 evliliğinden 4 çocuk babasıydı.