Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Merdan Yanardağ’ın bir televizyon programında bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları nedeniyle ‘suçu ve suçluyu övme’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlarından resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Yanardağ önceki gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yanardağ dün sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan Yanardağ, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan tutuklandı. Yanardağ’ın avukatı Bilgütay Hakkı Durna ise karara itiraz edeceklerini söyleyerek “Hukuki açıdan boş, dayanağı olmayan bir dosya olduğunu düşünüyorum” dedi.