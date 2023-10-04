×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Gazeteci Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Merdan Yanardağ#Dava#Özgür Özel
Gazeteci Merdan Yanardağ hakim karşısına çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 13:23

Gazeteci Merdan Yanardağ, bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanmasının ardından bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde konuşan CHP Genel Başkanı Adayı Özgür Özel, "Merdan Yanardağ, iddia edilen suçtan suçlu bulunsa dahi bir gün bile cezaevinde yatmayacakken 100 gündür cezaevinde. Birazdan onun adalete kavuşması için davasını takip edeceğiz. Elbette bugün onu buradan alıp gideceğiz" dedi.

Haberin Devamı

Gazeteci Merdan Yanardağ 20 Haziran 2023 tarihinde bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle 'Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 27 Haziran'da tutuklanmıştı. Hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Yanardağ'a destek için duruşma öncesi İstanbul Adalet sarayı önünde kalabalık bir grup toplanarak basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP'li milletvekilleri Aylin Nazlıaka, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Kani Beko ve Yüksel Mansur Kılıç ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelik de Adalet Sarayı önündeydi.

CHP'Lİ ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Özgür Özel yaptığı açıklamada, "Merdan Yanardağ söylemediği sözlerin cımbızlanarak, montajlanarak, bağlamından kopartılarak sosyal medyada başlayan bir linç girişiminin iktidara müzahir basın organları tarafından gündemleştirilmesi sonucunda yargının hiç almaması gereken alamayacağı bir kararı almasıyla, iddia edilen suçtan suçlu bulunsa dahi bir gün bile cezaevinde yatmayacakken 100 gündür 100 gecedir Silivri Cezaevi'nde. Birazdan onun adalete kavuşması için davasını takip edeceğiz. Elbette bugün onu buradan alıp gideceğiz." dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Merdan Yanardağ#Dava#Özgür Özel

BAKMADAN GEÇME!