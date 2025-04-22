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Gazeteci Mehmet Aycan, Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı

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#Mehmet Aycan#Aydın#Didim
Gazeteci Mehmet Aycan, Aydında son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 15:25

Hürriyet, Milliyet, Zafer, Yenigün ve Meydan gazetelerinde uzun yıllar görev yapan ve 75 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi Mehmet Aycan, memleketi Aydın'ın Didim ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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TGC üyesi gazeteci Mehmet Aycan, önceki gün yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Aycan için bugün Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aycan'ın yakınları, dostları ve meslektaşları katıldı. Mehmet Aycan'ın cenazesi, öğle vakti Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

TGC'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Aycan'ın yaşamını yitirmesinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Mehmet Aycan'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.

MEHMET AYCAN KİMDİR?

1950 yılında Denizli'de doğan Mehmet Aycan, gazetecilik mesleğine 1966 yılında Ankara'da yayınlanan Zafer Gazetesi'nde başladı. Kariyeri boyunca Yenigün, Milliyet, Meydan ve Hürriyet gazetelerinde görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olan Aycan, Sürekli Basın Kartı sahibiydi.

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#Mehmet Aycan#Aydın#Didim

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