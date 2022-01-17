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Gazeteci Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

#Mehmet Ali Birand#İstanbul#Anadolu Hisarı Mezarlığı
Gazeteci Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

Usta gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand, 9. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

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Mehmet Ali Birand'ın ölümünün 9. yıl dönümünde Birand'ın Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anmaya eşi Cemre Birand, oğlu Umur Birand, yakınları ve meslektaşları katıldı. Birand'ın mezarının üzerine ailesi tarafından, "Memoş" yazılı bir çelenk konuldu. Anma sırasında Birand için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Gazeteci Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre Birand, "9 yıl oldu Mehmet Ali'yi kaybedeli. Ailemiz arıyor, torunlarım, çocuklarım arıyor. Ama benim gibi de Türk Milleti de arıyor. Çünkü onun gibi bir gazeteci gelmedi hiç bugüne kadar. Onun yokluğunu bugün pek çok hissediyoruz. O olsaydı belki daha demokrat, anlayışlı bir hayatımız olurdu. Eminim elinden gelen her şeyi yapardı. Halkımız çok arıyor bana haber yolluyorlar. Ne kadar aradıklarını, onun gibi bir insanın gelmediğini. O olsaydı ne olurdu diye soruyorlar. Belki başka şeyler olurdu, iyi şeyler olurdu diye ümit ediyorum. İnşallah bundan sonra da iyi şeyler olacak." dedi.

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Gazeteci Mehmet Ali Birand mezarı başında anıldı

Mehmet Ali Birand'ın oğlu Umur Birand ise, "9 yıl oldu. Her seferinde hatırlanmayacak, unutulacak diye bir korku oluyor bende nedense. Ama gelip köşeyi döner dönmez kalabalığı görüyorum. Gelen insanları, sizleri medyayı görüyorum. Bugünü ananlar hatırlarını paylaşanlar, sosyal medyalarında kanallarında. Onunla birlikte çalışanların mesajlarını okuyorum, çok mutlu oluyorum tabi ki doğal olarak. Unutulmaması gereken ve unutulmayacak bir gazeteciydi. Hala da bence rakibi yok şu an. Güzel bir gün bugün, üzücü bir gün değil. Çünkü dostları, çalışma arkadaşları gelip onu hatırlıyor. Her zaman hatırlıyorlar ama. Yine onlarla paylaşmak çok hoş oluyor." diye konuştu.

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#Mehmet Ali Birand#İstanbul#Anadolu Hisarı Mezarlığı

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