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HaberlerGündem HaberleriGazeteci Levent Gültekin'e saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
GeriGündem Gazeteci Levent Gültekin'e saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 23.03.2021 - 01:31 | Son Güncelleme:

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

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Gazeteci Levent Gültekin'e saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Gazeteci Levent Gültekin'e, televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Cevizlik Mahallesi'nde 8 Mart'ta programa katılacağı televizyon kanalına gitmeye çalışan Levent Gültekin'e bir grubun saldırması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan zanlılar emniyete götürülürken, diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

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