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DHA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 20:30 | Son Güncelleme:

Gazeteci Levent Gültekin bir grubun saldırısına uğradı

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Gazeteci Levent Gültekin bir grubun saldırısına uğradı

Gazeteci Levent Gültekin, bir televizyon programının canlı yayınına katılmak üzere gittiği Bakırköy'deki televizyon binası önündeki grup tarafından saldırıya uğradı.

Gazeteci Levent Gültekin Bakırköy'de bir grubun saldırısına uğradı. Bir televizyon programının canlı yayınına katılmak üzere gittiği Bakırköy'deki televizyon binası önünde saat 19.30'da yaklaşık 20 kişinin Gültekin'e tekmelerle saldırdığı öğrenildi. Bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Canlı yayındaki Levent Gültekin'in program sonrası ifadesine başvurulacağı belirtildi.

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