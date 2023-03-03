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Gazeteci Latif Şimşek'i yumruklamıştı! 11 ay hapis cezasına çarptırıldı

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#Latif Şimşek#Cemal Enginyurt#Yumruk
Gazeteci Latif Şimşeki yumruklamıştı 11 ay hapis cezasına çarptırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 12:16

Televizyon programında Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile tartışan gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği iddiasıyla yargılanan Emrah Topal hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanık Topal'ı "Hakaret" ve "Kasten yaralama" suçlarından toplam 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

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İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı. Sanık Emrah Topal'ın avukatı İsmail Işık, müvekkilinin olayla ilgili değilken tartışmayı görünce stüdyoya geldiğini, kavgayı aralamak için Latif Şimşek'i çekerek bir yere oturttuğunu, Şimşek'in 'Sen kimsin' demesi üzerine eylemi gerçekleştirdiğini belirterek lehine hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Gazeteci Latif Şimşeki yumruklamıştı 11 ay hapis cezasına çarptırıldı

İKİ SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme, Emrah Topal hakkında "Tehdit" suçundan yeterli delil elde edilemediğinden beraat kararı verdi. Sanık Topal hakkında "Kasten yaralama" suçundan 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık Topal'ı "Hakaret" suçundan ise 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın daha önce de kasıtlı suçlardan mahkumiyet kararı verildiği gerekçesiyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmetti.

İDDİANAME

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İddianamede, 6 Ağustos 2022 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan "Gündeme Dair" programında konuk olan gazeteci Latif Şimşek ve milletvekili Cemal Enginyurt'un arasında tartışma yaşandığı, diğer konukların tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, bu sırada Emrah Topal'ın Latif Şimşek'i yumruk ve tokat atmak suretiyle darbettiği belirtildi. Emrah Topal'ın, Latif Şimşek'e küfür de ettiği belirtilen iddianamede, olay anına ait kamera görüntülerine göre şüphelinin şikayetçiyi ensesinden kendisine doğru çekerek, sağ eliyle yumruk attığı, yüzüne tokat attığı ve vurmaya devam etmek istediği, ancak diğer şahısların araya girdikleri kaydedildi. Adli Tıp raporunda şikayetçinin olay nedeniyle meydana gelen yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikte olduğu ifade edildi. Sanık Emrah Topal'ın ifadesinde, olay anında aşırı tahrik edildiği ve öfkesine yenik düştüğü için şikayetçiye fiziki müdahalede bulunduğunu söylediğine yer verildi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine Emrah Topal hakkında "Basit Yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıl 4 aya kadar cezası talep edildi. Olay nedeniyle tutuklanan sanık Emrah Topal 21 Ekim 2022 tarihli ilk duruşmada tahliyesine karar verilmişti.

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#Latif Şimşek#Cemal Enginyurt#Yumruk

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