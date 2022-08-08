Gazeteci Latif Şimşek'i darbeden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! 'Öfkeme yenildim'

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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt geçen cuma akşamı katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen Emrah Topal, Latif Şimşek'e fiziki saldırıda bulundu. Bunun üzerine Latif Şimşek Milletvekili Cemal Enginyurt ve Emrah Topal'dan şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan Emrah Topal hakkında ise gözaltı talimat verdi. Topal, olayın yaşandığı gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Topal tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başsavcılık, Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirdi.

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"YUMRUKLARDAN BİRKAÇ TANESİ YÜZÜME GELDİ"

Olayın ardından emniyete giderek Cemal Enginyurt ve Emrah Topal'dan şikayetçi olan Gazeteci Latif Şimşek ifadesinde, "Programın konuklarından Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak tanıdığım Milletvekili Cemal Enginyurt'a konuşmalar esnasında 'bu ülkenin hakimini de savcısını da polisini de istihbaratını da bu kadar küçümseyemezsiniz' şeklinde bir söylemde bulunduğumda şahıs bana bir anda sesini yükseltti, ben de kendisine cevap verdim. Şahıs bir anda koltuğundan kalkarak bana doğru yürümeye başladı.

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Ben de bulunduğum koltuktan kalktım ve karşılıklı olarak tartışmaya başladık. Bu sırada program moderatörü Pınar Işık Ardor, programın diğer konukları olan Doğan Çağlar ve Barış Yarkadaş araya girdi. Programa ara verildi. Doğan Çağlar, Cemal Enginyurt'u uzaklaştırmaya çalıştığı esnada şahıs masanın etrafından dolanıp yeniden üstüme doğru koşarak tarafıma saldırmaya çalıştı. Etrafıma ve anneme çeşitli küfürler etti. Cemal Enginyurt'un yanında kanala gelen ancak programın konuğu olmayan erkek şahıs bana bir anda arkadan sarılıp yüzüme doğru yumruk sallamaya başladı ve yumruklardan birkaç tanesi yüzüme geldi. Kendimi korumaya çalıştığım esnada yine bu şahıs bana tokat atarak küfür ve hakaretlerde bulunmaya devam etti.

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Canlı yayın konukları beni muhafazasına alarak dışarı çıkarmaya çalıştığı sırada Cemal Enginyurt kolumu sıkarak ve çekerek, hakaret ve tehditlerine devam etti. Her iki şahsın da bana yönelik fiili saldırıları, tehdit, hakaretleri devam ettiğinden Doğan Çağlar beni stüdyodan çıkarttı. Şahıslar olay sonrasında araçlarına binerek ayrıldı" dedi.

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"LATİF BEYİ SAKİNLEŞTİRMEK AMACIYLA ÖNÜNDE DURARAK 'SAKİN OL' DİYEREK YERİNE OTURMASINI İSTEDİM"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emrah Topal ise emniyetteki ifadesinde "Arkadaşım Ali Şenyurt, Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanıdır. Canlı yayına katılacaklarını öğrenince yanlarında misafir olarak katılmak istedim. Ali Şenyurt, Milletvekili Cemal Enginyurt ve Cemal Bey'in yardımcısı adını Sedat olarak bildiğim kişi kanala gittik. Cemal Enginyurt program yapılan bölüme geçti, biz de misafirler için bulunan ayrı bir odada bekledik. Programın bir bölümünde sesler yükselmeye başladı. Yayının kesildiğini görünce tekrar ara verildiğini düşünerek stüdyoya gittik. İçeri girdiğimizde Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek arasında sözlü tartışma olduğunu gördük.



Program konukları Cemal Bey'i sakinleştirmeye çalışıyordu. Latif Bey'i sakinleştirmek amacıyla önünde durarak 'sakin ol' diyerek yerine oturmasını istedim. Ancak bana bir anda sinirli bir şekilde 'sen kimsin lan' diye tepki verdi. Sinir hali olduğunu düşünerek karşılık vermedim" diye konuştu.

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"ÖFKEME YENİLDİM VE ŞAHSA FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNDUM"

Topal ifadesinin devamında Cemal Enginyurt'u sakinleştirmek istediğini söyleyerek, "Bu esnada Latif Bey sinkaflı konuşmaya başlayınca Cemal Bey ile arası iyice gerildi. Son olarak 'sen kimsin ulan, bana sesini yükseltiyorsun' diyerek masa üzerinde bulunan kupayı tutunca, atacağını düşündüm. Müdahale etmek istedim ancak aşırı tahriklerinden dolayı öfkeme yenildim ve şahsa fiziki müdahalede bulundum. Daha sonra da orada bulunan kişiler araya girdi sakinleştim ve kanal binasından ayrıldım. Haberlerden Latif Şimşek'in şikayetçi olduğunu öğrenince kendim gelip teslim oldum. Bir anlık sinir hali ile yaşanan bir olaydır. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım" ifadelerini kullandı.