Gazeteci Latif Şimşek'i darbeden sanık tahliye edildi

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İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Emrah Topal (41) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçi Latif Şimşek duruşmaya katılmadı. Şimşek'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül ile Topal'ın avukatı Çağdaş Çelik duruşma salonunda hazır bulundu.

"BUNDAN DOLAYI ÇOK PİŞMANIM VE ÜZGÜNÜM"

Tutuklu Emrah Topal savunmasında, "Olay günü anlık gafletle öfkemi kontrol edemeyip maalesef müştekiye yönelik fiziki müdahalede bulundum. Bundan dolayı çok pişmanım ve üzgünüm. Bu konuda başka herhangi bir savunma yapmak istemiyorum. Hakkımda hakaret ve tehdit suçlarından dava açılmış ise de kesinlikle müştekiye hakaret etmedim. Müştekiyi tehdit etmedim. Ortamda doğal olarak bir ses yükselmesi vardı ama benim müştekiye yönelik hakaret ve tehdidim olmamıştır. Şuan da yapmış olduğum hatanın bedelini zaten ödüyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

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Duruşmada iki kişi tanık olarak dinlendi. Tanıklar, Topal'ın, Latif Şimşek'e vurduğunu gördüklerini, ancak tehdit, hakaret ettiğine şahit olmadıklarını ve üzerinde silah görmediklerini söylediler. Bir tanık ise Emrah Topal'ın Latif Şimşek'i darp ederken aynı anda küfür de ettiğini belirtti.