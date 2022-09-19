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Gazeteci Latif Şimşek'i darbeden Emrah Topal'a 5 yıl 4 aya kadar hapis istendi

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#İstanbul#Latif Şimşek#Cemal Enginyurt
Gazeteci Latif Şimşeki darbeden Emrah Topala 5 yıl 4 aya kadar hapis istendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 14:47

Bir televizyon programında Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile tartışan gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği iddiasıyla tutuklanan Emrah Topal hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Emrah Topal hakkında "basit yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 6 Ağustos 2022 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan "Gündeme Dair" programında konuk olan gazeteci Latif Şimşek ve milletvekili Cemal Enginyurt'un arasında tartışma yaşandığı, diğer konukların tarafları sakinleştirmeye çalıştığı, bu sırada Emrah Topal'ın Latif Şimşek'i yumruk ve tokat atmak suretiyle darbettiği belirtildi.

Şüpheli Topal'ın, Latif Şimşek'e sinkaflı küfür de ettiği belirtilen iddianamede, olay anına ait kamera görüntülerine göre şüphelinin şikayetçiyi ensesinden kendisine doğru çekerek, sağ eliyle yumruk attığı, yüzüne tokat attığı ve vurmaya devam etmek istediği ancak diğer şahısların araya girdikleri kaydedildi. Adli Tıp raporunda şikayetçinin olay nedeniyle meydana gelen yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir nitelikte olduğu ifade edildi.

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"ÖFKEME YENİK DÜŞTÜM"

Şüpheli Emrah Topal'ın ifadesinde olay anında aşırı tahrik edildiği ve öfkesine yenik düştüğü için şikayetçiye fiziki müdahalede bulunduğunu söylediğine yer verildi.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine şüpheli Emrah Topal hakkında "basit yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

 

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#İstanbul#Latif Şimşek#Cemal Enginyurt

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