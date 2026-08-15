Gazeteci Kırçuval’a veda… Meslektaşları yalnız bırakmadı

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ANADOLU Ajansı, ANKA Ajansı, Ulusal Basın Ajansı, Cumhuriyet, Dünya ve Hürriyet gazeteleri gibi önemli basın kuruluşlarında görev yapan Dürdane Kırçuval, son olarak Halk TV Haber Müdürü’ydü. Uzun yıllar Ankara gazeteciliğinin saygın isimlerinden olan Kırçuval’ın ani kaybı, ailesinin yanı sıra meslektaşlarını da yasa boğdu. Kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği Kavala’dan cenazesi getirilen Dürdane Kırçuval için dün Karşıyaka Mezarlığı’ndaki Ahmet Efendi Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

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SİYASİLER DE KATILDI

Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra farklı kurumlardan çok sayıda meslektaşı ve siyasetçiler katıldı. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat ile bazı eski bakan ve milletvekilleri, meslek örgütlerinin yöneticileri, törende aileye ve meslektaşlarına başsağlığı dileklerini iletti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere çok sayıda siyasi ve meslek kuruluşları da çelenk gönderdi. Kırçuval’ı zamansız yitirmenin acısını yaşayan sevenleri tören boyunca gözyaşlarını tutamadı. Annesini ağıtlarla uğurlayan kızı Zeynep’i de yakınları teselli etti. Dualarla son yolculuğuna uğurlanan Dürdane Kırçuval’ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.