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Gazeteci katillerine ağırlaştırılmış müebbet hapis

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#Kocaeli#Gazeteci#Güngör Aslan
Gazeteci katillerine ağırlaştırılmış müebbet hapis
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 07:00

Kocaeli İzmit’te yerel internet haber sitesinin sahibi gazeteci Güngör Arslan, geçen yıl 19 Şubat’ta ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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Arslan’ı öldüren Ramazan Özkan’ın da aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada mahkeme karar verdi. Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Ramazan Özkan’ı ‘Tasarlayarak Kasten Öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak suçundan da 7 yıl hapis ve 40 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanık Burhan Polat, ‘Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, Ferhat Yıldırım ve Hasan Emre Çelik ‘Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Yardım Etme’, ruhsatsız silah taşımak ve bulundurmak suçlarından 27 yıl hapis cezası aldı. Sanık Ramiz Saatçi’nin ise ‘Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Yardım Etme’ suçundan beraatine hükmedilirken, ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma suçundan 7 yıl hapis ve 40 bin TL idari para cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi. Mahkeme sanıklar Özgür Taşkıran, Can Yıldırım, Erdal Tilki, Yadigar Başyurt ve Erdal Yıldırım’ın da 2 ila 3’er yıl hapisle cezalandırılmasına karar verirken, Emrah Yıldırım, Kadir Yıldırım, Abdullah Yürük ve Ersin Kurt ise beraat etti.

 

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#Kocaeli#Gazeteci#Güngör Aslan

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