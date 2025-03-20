Gazeteci İsmail Saymaz’a 2013’teki ‘Gezi’den gözaltı

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Dün sabah erken saatlerde evinde gözaltına alınan İsmail Saymaz, emniyete götürüldü. Savcılık tarafından, Saymaz’ın Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala’yla yoğun irtibatı olduğu iddia ediliyor. Saymaz’ın 2013 yılındaki olaylar sırasında Kavala’nın web sitesinin hazırlanmasında, yine Kavala’nın eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan kişilerle konuşma içeriklerinin olduğu öne sürülüyor. İsmail Saymaz’ın ‘sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olayları ile ilgili çok sayıda paylaşımda bulunduğu, kalkışma olaylarını tüm ülkeye yaymaya çalıştığı iddia ediliyor.

İSMAİL SAYMAZ: SUÇSUZUM

Avukatları aracılığıyla iddiaları yanıtlayan Saymaz, “Bana güvenen ve inanan hiçbir vatandaşın yüzünü öne eğdirmedim. Suçsuz ve masumum” dedi.

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PASAPORTUNA EL KOYULMUŞTU

Gazeteci İsmail Saymaz’ın geçtiğimiz cumartesi günü yurtdışına çıkmak için gittiği havalimanında hakkında yurtdışı yasağı kararı verildiğini öğrenmiş ve pasaportuna el koyulmuştu.