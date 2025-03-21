×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gazeteci İsmail Saymaz için ev hapsi kararı

Güncelleme Tarihi:

#İsmail Saymaz#Gezi Parkı#Soruşturma
Gazeteci İsmail Saymaz için ev hapsi kararı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 08:48

Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saymaz ifadesinin ardından ev hapsi talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İsmail Saymaz hakkında Sulh Ceza Hakimliğince ev hapsi kararı verildi.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yayma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan kişilerle konuşma içerikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, Gezi Parkı sanıkları Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olaylar sürecinde yoğun irtibatı olduğu, sosyal medyadan olaylara ilişkin çok sayıda paylaşımda bulunduğu, olaylarda aktif rol alarak sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı belirlendi. Soruşturma çerçevesinde Saymaz, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan gözaltına alındı. Saymaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi.

Haberin Devamı

EV HAPSİ KARARI

Öte yandan, İsmail Saymaz'ın eşi Şeyda Saymaz ve Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da adliyeye geldi. Gazeteciler Barış Pehlivan, Şule Aydın, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan da İsmail Saymaz'a destek için adliyeye geldi. 

Gözden KaçmasınSavcılıktan 7 suçlama İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunu neler bekliyorSavcılıktan 7 suçlama! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu neler bekliyor?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsmail Saymaz#Gezi Parkı#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!