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Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü... Annesi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

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#İsmail Küçükkaya#Antalya#Hastane
Gazeteci İsmail Küçükkayanın acı günü... Annesi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 14:18

Gazeteci ve sunucu İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya (75) tatil için geldiği Antalya'da denizde boğuldu. Annesinin cenazesi alındığı sırada İsmail Küçükkaya’nın ayakta durmakta güçlük çektiği ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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Olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Kundu turizm beldesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, annesi Halise Küçükkaya ve kardeşiyle birlikte tatil için geldikleri otelin sahilinde denize girdi.

Bir süre yüzen Halise Küçükkaya'nın suda çırpındığını gören otelin cankurtaranı, duruma hemen müdahale edip, kıyıya çıkardı. Otelin sağlık görevlileri Halise Küçükkaya'ya müdahale etti. Ancak tüm çabalara rağmen Küçükkaya kurtarılamadı.

İhbar üzerine otele polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Küçükkaya'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Gazeteci İsmail Küçükkayanın acı günü... Annesi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

İLK İNCELEMELER KALP KRİZİ OLDUĞU YÖNÜNDE

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ilk incelemede Halise Küçükkaya'nın denizde kalp krizi geçirip, boğulduğu belirlendi. Morgda işlemleri tamamlanan Küçükkaya'nın cenazesi, oğlu İsmail Küçükkaya'ya teslim edildi.


Gazeteci İsmail Küçükkayanın acı günü... Annesi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Morga gelen İsmail Küçükkaya'nın hayli üzgün olduğu gözlendi. Küçükkaya, cenazeyi teslim alırken ayakta durmakta güçlük çekti ve ağladığı görüldü.

Gazeteci İsmail Küçükkayanın acı günü... Annesi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Halise Küçükkaya'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi. Küçükkaya’nın yarın ikindi vakti toprağa verileceği bildirildi. (DHA)

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#İsmail Küçükkaya#Antalya#Hastane

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