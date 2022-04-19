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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı

#İbrahim Haskoloğlu#Gözaltı#Sosyal Medya Paylaşımı
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, dün akşam Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı. Haskoloğlu, 12 Nisan'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu iddia edilen kimlik kartlarını paylaşmıştı.

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İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını paylaşmıştı. Gazeteci Haskoloğlu, yaptığı paylaşımında "Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı. E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil." ifadelerini kullanmıştı.

Haskoloğlu hakkında İçişleri Bakanlığı'nın şikâyetçi olduğu ve İbrahim Haskoloğlu'nun gözaltına alınarak, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Haskoloğlu'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#İbrahim Haskoloğlu#Gözaltı#Sosyal Medya Paylaşımı

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