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Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde özel ekip devrede! ‘Elimde haber var’ yalanıyla içeri girip vurmuş

#Kocaeli#İzmit#Güngör Arslan
Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde özel ekip devrede ‘Elimde haber var’ yalanıyla içeri girip vurmuş

İzmit'te Ramazan Ö.’nün (21) internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan'ı (60) ofisinde tabancayla vurarak öldürdüğü olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ramazan Ö.’nün “Elimde bir haber var, Güngör Arslan ile görüşmek istiyorum” diyerek odasına gittiği, ardından da silah sesleri duyulduğu belirtildi. Olay sırasında çalışanlar silah sesleri duyunca kendilerini tuvalete kilitlediklerini ifade etti. Kurulan özel ekip, cinayeti aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Cedit Mahallesi, Muzaffer Fidan Sokak'ta meydana geldi. Yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, görüşmek için ofisine gelen Ramazan Ö.’nün silahlı saldırısına uğradı. Ramazan Ö.’nün tabancasını çıkarıp peş peşe ateş ettiği Arslan, göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güngör Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ramazan Ö. yakalanıp gözaltına alındı. 2 çocuk babası Güngör Arslan, dün İzmit Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro polislerinden oluşan özel ekip kuruldu. Ramazan Ö.'nün sorgusu devam ederken, gözaltı için ek süre alındı. Polis, ofisteki ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olay yeri incelemeleri için ise yerel haber sitesinin ofisi mühürlendi.

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Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde özel ekip devrede ‘Elimde haber var’ yalanıyla içeri girip vurmuş

POLİS, ŞÜPHELİNİN OLAY ÖNCESİ İRTİBAT KURDUĞU KİŞİLERİN PEŞİNDE

Son olarak uyuşturucuyla yakalanan, bazı suçlardan kaydı bulunan Ramazan Ö., sorgusunda Güngör Arslan'ı bacağından vurmak istediğini, ancak kaçmak isterken kurşunların vücuduna isabet etmiş olabileceğini söyledi. Ramazan Ö.’nün, Güngör Arslan’ı ise daha önce tanımadığı bildirildi. Polis, Ramazan Ö. ile bağlantılı bazı kişileri gözaltına aldı.

Polisin, olay öncesi Ramazan Ö. ile görüşen kişilerin tespit edilmesi için çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

SİLAH SESLERİ GELİNCE KENDİLERİNİ TUVALETE KİLİTLEMİŞLER

Bu arada, olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Haber sitesinin 2 kadın çalışanı, olay günü Ramazan Ö.’nün ofise gelerek “Elimde bir haber var, Güngör Arslan ile görüşmek istiyorum” dediğini, bunun üzerine yukarı çıkarak Arslan’a durumu bildirdiklerini söyledi. Arslan “Çağırın gelsin” deyince de Ramazan Ö.’nün yukarı çıktığını, bir süre sonra da silah sesleri geldiğini belirtti. Çalışanlar silah sesleri duyunca kendilerini tuvalete kilitlediklerini ifade etti. Ayrıca Ramazan Ö.’nün olay günü yakınlarına 2- 3 aylığına tatile gideceğini söylediği bildirildi.

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Güngör Arslan'ın avukat olan kızı Nazlıca Arslan, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı gizlilikle yürüttüğünü, şu an herhangi bir bilgi veremeyeceğini belirtti. Nazlıcan Arslan, ofisin mühürlendiğini, polisin incelemelerinin ardından hafta içinde yeniden açacaklarını söyledi.

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#Kocaeli#İzmit#Güngör Arslan

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