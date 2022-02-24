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Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde 1 avukat da gözaltında

#Güngör Arslan#Cinayet#Gazeteci
Gazeteci Güngör Arslan cinayetinde 1 avukat da gözaltında

İzmit'te internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan’ı (60) öldüren Ramazan Özkan (21) ve olayla bağlantısı olan Burhan Polat tutuklanırken, biri kadın 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan aralarında 1 avukatın da bulunduğu bazı kişilerin ise sorguları devam ediyor.

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Olay, geçen pazar günü saat 15.00 sıralarında Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Özkan ofisine gittiği Güngör Arslan’ı tabanca ile peş peşe ateş ederek vurdu. Arslan, göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güngör Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Ramazan Özkan, yakalanıp gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Ramazan Özkan’ın ifadesi alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Özkan ile bağlantılı olduğu belirlenen kişileri gözaltına aldı. Bu sırada gözaltı için ek süre alındı. Olay günü Ramazan Özkan’ın ofise gelerek, “Elimde bir haber var, Güngör Arslan ile görüşmek istiyorum” dediği, Arslan ile görüştüğü sırada tabancasını ateşlediği belirlendi. Ramazan Özkan’ın olay günü yakınlarına 2- 3 aylığına tatile gideceğini söylediği öğrenildi.

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2 KİŞİ TUTUKLANDI

Bazı suçlardan kaydı bulunan Ramazan Özkan, Güngör Arslan’ı bacağından vurmak istediğini, ancak kaçmak isterken kurşunların vücuduna isabet etmiş olabileceğini söyledi. Ramazan Özkan ve onunla bağlantıları olduğu belirlenerek gözaltına alınan 3 kişi sorgularının tamamlanması üzerine dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Ramazan Özkan ve Burhan Polat tutuklanırken, Kenan Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

GÖZALTINDAKİLERİN SORGUSU DEVAM EDİYOR

Gözaltı sürelerinin dolması üzerine 4 kişi ilk etapta adliyeye sevk edilirken, olayla bağlantılarının olduğu belirlenerek gözaltına alınanların ise sorgusu devam ediyor. Aralarında avukat E.K.’nın da bulunduğu kişilerin Ramazan Özkan ile ilişkileri çözülmeye çalışılıyor.

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#Güngör Arslan#Cinayet#Gazeteci

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