Gazeteci Gültekin'e saldırıda soruşturma başlatıldı

Bunun dışında durumunun iyi olduğunu belirten Gültekin, “Yani anlayacağınız İki Yorum’u kırık parmakla yapmışım” dedi.

‘GÖRSEM TANIRIM’

Kartaltepe Polis Merkezi Amirliği’ne giderek şikâyetçi olan Gültekin ifadesinde ise şunları söyledi: “En az 10 kişi kafama, kollarıma, bacaklarıma yumruk ve tekmelerle saldırdı. Saldırı esnasında herhangi bir slogan atmadılar. Bana karşı herhangi bir ithamda bulunmadılar. Olayın etkisiyle kaçış güzergâhlarını ve şahısların eşkallerini göremedim. İçlerinden sadece 2 kişiyi görsem tanırım.” Şikâyet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında saldırganların kimliklerinin tespiti için kamera görüntüleri incelemeye alındı.