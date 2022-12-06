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Gazeteci Gedikli hayatını kaybetti

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#Yusuf Ziya Gedikli#Gazeteci#Vefat
Gazeteci Gedikli hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 07:00

Hürriyet gazetesi eski çalışanlarından deneyimli gazeteci Yusuf Ziya Gedikli 81 yaşında hayatını kaybetti.

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Uzun yıllar Hürriyet’in Ankara bürosunda yöneticilik yapan Yusuf Ziya Gedikli, rahatsızlığı nedeniyle Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Deneyimli gazeteci Yusuf Ziya Gedikli, bugün İstanbul Sarıyer Merkez Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Sarıyer Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1941 yılında Trabzon Akçaabat’ta dünyaya gelen Yusuf Ziya Gedikli, gazetecilik meslek hayatına 1959 yılında Türk Basın Ajansı’nda adım attı. Ardından Yeni Tanin ve Tercüman gazetelerinde görev yapan Yusuf Ziya Gedikli, daha sonra Hürriyet Gazetesinde meslek hayatına devam etti. Yusuf Ziya Gedikli’nin iki çocuğu bulunuyor.

 

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#Yusuf Ziya Gedikli#Gazeteci#Vefat

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