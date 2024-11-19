Gazeteci Furkan Karabay hakkında tahliye kararı

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Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Karabay'ın tutuklanması kararına avukatının yaptığı itiraz, nöbetçi asliye ceza mahkemesince değerlendirildi.

Mahkeme, Karabay'ın sabıkasının bulunmadığı, delillerin toplanmış olduğu ve bu aşamada karartılabilecek delil olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verdi. Karabay hakkında adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Tutuklamanın tedbir olduğu, cezalandırma aracı olmadığı belirtilen tahliye kararında, şüphelinin gazete muhabiri olarak görev yaptığı ve paylaşımının haber verme mahiyetinde olduğuna ilişkin beyanı birlikte değerlendirildiğinde, tutuklama tedbirinin dosya içeriğiyle bağdaşmadığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından açılmıştı.

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Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Karabay'ın "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan tutuklanmasına karar vermişti.