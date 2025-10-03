Gazeteci Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Güncelleme Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında, 20 Haziran 2025 tarihinde sosyal medya kanallarından paylaştığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı ve tehdit ‘içerikli sözler’ yayınladığı iddiasıyla, ‘Cumhurbaşkanını tehdit’ suçundan re’sen soruşturma başlatmıştı. Fatih Altaylı, soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle yargılanan gazeteci Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıkacak. Davanın ilk duruşması Silivri'deki Marmara Ceza infaz kurumlarının karşısında bulunan duruşma salonunda görülecek.