×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gazeteci Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Altaylı#Mahkeme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Gazeteci Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 10:11

Sosyal medya kanallarından paylaştığı programda 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği iddiasıyla 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle yargılanan gazeteci Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında, 20 Haziran 2025 tarihinde sosyal medya kanallarından paylaştığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı ve tehdit ‘içerikli sözler’ yayınladığı iddiasıyla, ‘Cumhurbaşkanını tehdit’ suçundan re’sen soruşturma başlatmıştı. Fatih Altaylı, soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABERGazeteci Fatih Altaylı tutuklandıGazeteci Fatih Altaylı tutuklandıHaberi görüntüle

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle yargılanan gazeteci Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıkacak. Davanın ilk duruşması Silivri'deki Marmara Ceza infaz kurumlarının karşısında bulunan duruşma salonunda görülecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Altaylı#Mahkeme#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!