Fatih Altaylı hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası! Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında 20 Haziran 2025’te sosyal medya kanallarında yayınladığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla re’sen soruşturma başlattı. 21 Haziran’da gözaltına alınan Altaylı, 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Hakkında en az 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Altaylı’nın yargılandığı davada ikinci duruşma bugün görüldü. Duruşma İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz kurumlarının karşısında bulunan 2 No’lu duruşma salonunda yapıldı. Duruşmaya, Fatih Altaylı ile sanık avukatı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı katıldı. Duruşmaya destek için Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Faruk Süren, Tarihçi Murat Bardakçı, Akademisyen Celal Şengör, Tarihçi İlber Ortaylı ve Altaylı’nın ailesi katıldı.

Haberin Devamı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcılık ‘Cumhurbaşkanına tehdit’ suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

"CUMHURBAŞKANI KOLAY KORKAN BİRİSİ DEĞİLDİR"

Fatih Altaylı mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, "Benim yapmış olduğum konuşmanın Cumhurbaşkanı’nda korku yaratması pek mümkün değil. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nda 4 bin personel çalışıyor. Ben yayınımdan sonra 'Sayın Cumhurbaşkanının programında bir değişiklik olmuş mu?' diye sordum. Ne benim yayınımdan sonra ne de başka bir zamanda Cumhurbaşkanının programında herhangi bir değişim olmadı. Zaten tarihi bir şeyden bahsettiğim konuşmadan Cumhurbaşkanının korkması gibi bir durum söz konusu olamaz. Ben örgüt mensubu değilim, karşınızda duran bir vatandaşım. Cumhurbaşkanını tanıdığınız zaman, İsrail’le kavga etmiş, Mossad’dan korkmamış biridir. Cumhurbaşkanı öyle kolay kolay korkan biri değildir. Burada hem bana hem de Cumhurbaşkanına haksızlık ediliyor. İddianamenin sonunda savcı zaten benim bu suçu işlemediğimi söylüyor; ‘Cumhurbaşkanına saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle’ diyor. Çok açık ki benim böyle bir niyetim yok. Bu nedenle kendimi büyük bir haksızlığa uğramış hissediyorum. Benim suçlanmam bile gerekmezken açıkçası çok gereksiz buluyorum" dedi.

Haberin Devamı

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, Fatih Altaylı hakkında ‘Cumhurbaşkanına tehdit’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Adli kontrol hükümlerinin yeterli olmayacağından tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında 20 Haziran'da yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, söz konusu ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre, Altaylı'nın eyleminin Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. İddianamede, söz konusu olayda video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığına, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığına dikkati çekilerek, soruşturma konusu eylemin 'iletme kastı'yla gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu vurgulandı.