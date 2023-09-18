Gazeteci Fatih Altaylı hakkında Diyanet personeline hakaretten dava... İddianamedeki detaylar belli oldu

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Altaylı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde 'Deprem bölgesinden sıkça sorulan sorular' adı altında, 'Koruyucu aile olmanın hükmü nedir?' sorusuna, "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" cevabına tepki gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ve 15 üyesinin mağdur olarak yer aldığı iddianamede, Altaylı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına yer verildi. Altaylı ise iddianamede yer verilen savunmasında, söz konusu paylaşımı kendisinin yaptığını, eylemin ifade özgürlüğü kapsamında olduğundan üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

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İddianamede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve yerleşik yargı içtihatları ışığında, sanığın görevini yerine getirirken basın hürriyeti kapsamında yayın yapma, tepki ve eleştiri hakkının belirli sınırları olduğu belirtilerek, açıklamanın eleştiri sınırlarını aşarak olayın muhatabı olan mağdurlara yönelik alenen 'hakaret' suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Ankara 61'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Altaylı hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis talep edildi.