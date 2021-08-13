Gazeteci Erciş’e kızının yanında silahlı saldırı

Emre Erciş’in arkadaşı Akif Şükür yaptığı açıklamada, saldırının, Erciş’in 9 yaşındaki kızını annesinin yanına bırakmaya giderken yaşandığını söyledi. Şükür, “Mermiyi silahın ağzına verme sesini duymuş. Erciş geri döndüğünde önce sol ayağına, sonra sağ ayağına ateş edilmiş. Sol ayağındaki sıyırıp çıkmış, bir yaralanması yok. Sağ bacak diz kapağı altından kaval kemiğinde kırık var. Doktorlar gerekli hazırlığı yaptı, ameliyata alınacak. Hayati tehlikesi bulunmuyor” bilgisini verdi.

Emre Erciş’in avukatı Harun Akdere de sosyal medya hesabından, “Hukuki sürecin takipçisi olacağız” paylaşımında bulundu. Polis, saldırganı belirlemek için bölgedeki kamera görüntülerini incelemeye aldı.

İki bacağından vurulan Emre Erciş, sokak ortasında kanlar içinde kaldı. Polis ekipleri kaçan saldırganı bulmak için çalışma yapıyor.

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