MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGazeteci Erciş’e kızının yanında silahlı saldırı
GeriGündem Gazeteci Erciş’e kızının yanında silahlı saldırı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 13.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gazeteci Erciş’e kızının yanında silahlı saldırı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Gazeteci Erciş’e kızının yanında silahlı saldırı

Gazeteci Emre Erciş’e dün öğle saatlerinde Silivrikapı’daki evinden çıkıp yürüdüğü sırada, yanına yaklaşan motosikletli bir kişi iki el ateş etti.

Emre Erciş’in arkadaşı Akif Şükür yaptığı açıklamada, saldırının, Erciş’in 9 yaşındaki kızını annesinin yanına bırakmaya giderken yaşandığını söyledi. Şükür, “Mermiyi silahın ağzına verme sesini duymuş. Erciş geri döndüğünde önce sol ayağına, sonra sağ ayağına ateş edilmiş. Sol ayağındaki sıyırıp çıkmış, bir yaralanması yok. Sağ bacak diz kapağı altından kaval kemiğinde kırık var. Doktorlar gerekli hazırlığı yaptı, ameliyata alınacak. Hayati tehlikesi bulunmuyor” bilgisini verdi.

Emre Erciş’in avukatı Harun Akdere de sosyal medya hesabından, “Hukuki sürecin takipçisi olacağız” paylaşımında bulundu. Polis, saldırganı belirlemek için bölgedeki kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Gazeteci Erciş’e kızının yanında silahlı saldırı
İki bacağından vurulan Emre Erciş, sokak ortasında kanlar içinde kaldı. Polis ekipleri kaçan saldırganı bulmak için çalışma yapıyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi