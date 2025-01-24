Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

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Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilen Deniz Arman hayatını kaybetti.

Arman'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Beşiktaş Vişnezade Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

DENİZ ARMAN KİMDİR?

Deniz Arman, 2 Mayıs 1961'de Ankara'da doğdu. Ailesinin tek çocuğu olan Arman, Kırım'dan İstanbul'a göç eden bir ailenin çocuğudur. Annesi Gülen Arman, babası ise gazeteci Ülkü Arman’dır. İlköğretimini Çankaya İlkokulu’nda tamamladıktan sonra, TED Ankara Koleji'nde eğitimine devam etmiş ve 1979 yılında mezun olmuştur. Üniversite eğitimini ODTÜ’de başlasa da, yatay geçiş yaparak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Gazeteciliğe Milliyet Gazetesi’nin Ekonomi Servisi'nde başlayan Arman, 1985 yılında gazetecilik kariyerine adım atmıştır. Gırgır ve Fırt dergilerinde espri yazarlığı yaparken, Oğuz Aral, Tekin Aral, Altan Erbulak ve Hasan Kaçan ile tanışmıştır. 1985 yılında Milliyet Gazetesi’nde muhabir olarak görev yapmış, ardından Mehmet Ali Birand’ın yanında dış haber servisi için çalışmıştır.

Arman’ın televizyon kariyeri, 1992 yılında Show TV’de başlamıştır. Burada Mehmet Ali Birand'ın “32. Gün” ekibiyle çalışmış, 1997 yılında Star TV’ye geçerek haber müdürlüğü yapmıştır. 1999’da Show TV'ye dönen Arman, ardından Akşam Gazetesi'nde yazılar yazmaya başlamıştır. 2000’li yılların başında Habertürk’te çalışmış, 2003 yılında Vatan gazetesine geçmiştir. 2004 yılında Vatan gazetesinden ayrılarak Star TV’ye geri dönmüş, ardından Kanal D’de haftasonu haber sunuculuğu yapmıştır. 2012 yılında Kanal D’de Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak görev aldı. Deniz Arman, 1985 yılında üniversite yıllarından tanıştığı Bercis Gülerman ile evlenmiş ve 1991 doğumlu Volga adında bir oğlu olmuştur.