Gazeteci Çetin Emeç ölümünün 36’ıncı yılında mezarı başında anıldı

Suadiye’deki evinin önünde 7 Mart 1990 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene, Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, oğlu Mehmet Emeç, Çetin Emeç'in torunu ve eski çalışma arkadaşları gazeteciler Oktay Ekşi, Basın Konseyini temsilen Sözcü Gazetesi Yayın Yönetmeni Doğan Satmış, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı İhsan Yılmaz, gazeteci Haluk Şahin, Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Arif Dizdaroğlu katıldı. Emeç'in mezarı başında dualar edildi ve anma konuşmaları yapıldı.

'TÜRK BASINI ÇOK ÇALIŞKAN, ATATÜRK DEVRİMLERİNE BAĞLI BİR EVLADINI KAYBETTİ'

Gazeteci Oktay Ekşi, "Atatürk’ü seven, onun devrimlerine bağlı kalan bütün insanlar için derin bir darbe oldu. Üzülerek ifade etmek isterim ki 36 sene önce Türk basını; çok çalışkan, mükemmeliyetçi, mesleğine aşık, dürüst, inançlı ve Atatürk devrimlerine bağlı bir evladını kaybetti. Çetin Emeç’in aramızdan menfur bir eylem sonucu ayrılmış olması, aslında zihnimde ona bu sonucu getirenlerin bir gün bunun bedelini ödeyeceklerini düşünmeme yol açtı. Uzun zamandır bunu zihnimde taşıyan bir arkadaşınız olarak bunu ifade etmek istiyorum. Şunu söylemek isterim ki Çetin Emeç’i aramızdan ayıranlar, doğrudan Atatürk devrimlerine olan bağlılığına duydukları tepki nedeniyle bunu yaptılar. Ama zaman geçti. Zulmedenlerin, yaptıkları zulümlerden kaynaklanan bedeli ödemelerine herhalde sıra geldi ki son zamanlarda o eylemi yaptıranların da maalesef bu dünyadan benzer eylemler sonucu ayrıldıklarına tanık olduk. Gönlümüz diyor ki: 'Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste'. Çok üzgünüm. Çetin Emeç’e bunu layık görenler, en sonunda kendileri de aynı akıbetle karşı karşıya kaldılar. Bu hepimize ders olsun, bütün insanlığa ders olsun dilerim. Ruhun şad olsun. Cennet içinde yaşasın sevgili, aziz dostum Çetin Emeç" dedi.

'CESUR GAZETECİLİĞİYLE HEPİMİZE ÖRNEK OLDU'

Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Arif Dizdaroğlu, "Cesur gazeteciliği hepimize örnek oldu. Doğrusunu isterseniz, bazen onun çalışmalarına ve süratine ayak uydurmakta zorlandık. Aradan 36 yıl geçmesine rağmen suikastın faillerinin tam olarak ortaya çıkarılamaması ve suikastın hâlâ karanlıkta kalmış olması insanı isyan ettiriyor. O yıllarda Çetin Bey aramızdan ayrıldığında, o yaşlar bize ileri bir yaş gibi geliyordu. Tabii aramızda önemli bir yaş farkı var. Şimdi dönüp bakınca ne kadar gençmiş. Kendisini özlem ve saygıyla anıyorum" şeklinde konuştu.

'ÇETİN BEY’İN KENDİSİ BURADA OLMASADA MÜCADELESİ SÜRÜYOR'

Gazeteci Haluk Şahin, "Ne pahasına olursa olsun doğruları söylemek gerektiğini bilen ve bunu uygulayan bir insandı. Her konuda fevkalade titizdi. Ancak özellikle olgusal doğruluk konusunda son derece titizdi. Bunu bütün hayatı boyunca uyguladı. Onunla birlikte çalışma zevkine ve onuruna erişmiş olan gazeteci arkadaşlarımız, biraz evvel Oktay Ekşi’nin kullandığı kelimeyle, mükemmeliyetçi bir gazeteci nasıl olur sorusunun cevabını onda buldular. Bundan tam 36 sene önce cenaze arabasının şoför mahallinde Çetin Bey’i buraya getirmiştik. Ama Çetin Bey’in kendisi burada olmasa da onun mücadelesi sürüyor. Doğruyla yanlışın, iyiyle kötünün mücadelesi devam ediyor" dedi.

'ONU SADECE GERÇEĞİ SAVUNAN BİR GAZETECİ OLARAK ANIYORUM'

Çetin Emeç’in oğlu Mehmet Emeç, "Kaosun hüküm sürdüğü, pandemi günlerini bile mumla aradığımız kapkaranlık zamanlar yaşıyoruz. Onun için ben ilk defa babamdan öte onu gerçeği ve sadece gerçeği savunan bir gazeteci olarak bu yıl anıyorum. Tek ümidim var, o da mutluluğun lüks olmadığı, barışın hüküm sürdüğü bir dünyayı çocuklarımıza bırakabilmek" ifadelerini kullandı.