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Gazeteci Cem Küçük'ün babası son yolculuğuna uğurlandı

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#Cem Küçük#Erdal Küçük#Cenaze
Gazeteci Cem Küçükün babası son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 15:04

Zonguldak'ta fındık bahçesinde ölü bulunan gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük (74) için cenaze namazı kılındı. Küçük'ün cenazesi namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'a uğurlandı.

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Gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük’ten dün saat 11.00'den beri haber alamayan yakınları, mahallede arama çalışması başlattı. Bir akrabası, gece saatlerinde içinde patika yol bulunan Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki bir fındık bahçesinde Küçük’ü hareketsiz yatarken buldu.

Gazeteci Cem Küçükün babası son yolculuğuna uğurlandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, Erdal Küçük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçük'ün cansız bedeni, cenaze aracına taşınarak otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Gazeteci Cem Küçükün babası son yolculuğuna uğurlandı

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OTOPSİDE ŞÜPHELİ DURUM BULUNMADI

Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli 4 çocuk babası Erdal Küçük'ün otopsisinde şüpheli bir duruma rastlanmadığı belirtildi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Küçük’ün kesin ölüm nedeninin Adli Tıp raporu ile ortaya çıkacağı belirtildi.

Gazeteci Cem Küçükün babası son yolculuğuna uğurlandı

Erdal Küçük için öğle vakti Taşbaca Mahallesi Askertepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile il protokolü katıldı. Polis ekipleri cami çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Gazeteci Cem Küçükün babası son yolculuğuna uğurlandı

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Yakınları Cem Küçük'e taziyede bulundu. Erdal Küçük’ün cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'un Eynesil ilçesi İshaklı köyüne gönderildi. Küçük'ün cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.

Gazeteci Cem Küçükün babası son yolculuğuna uğurlandı

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#Cem Küçük#Erdal Küçük#Cenaze

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