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Gazeteci Cem Küçük'ün babası fındık bahçesinde ölü bulundu

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#Cem Küçük#Erdal Küçük#Zonguldak
Gazeteci Cem Küçükün babası fındık bahçesinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 01:36

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük, fındık bahçesinde ölü bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Erdal Küçük'ten (74) haber alamayan yakınları, mahallede arama çalışması başlattı.

Küçük'ün, Güney Mahallesi Güvercin Caddesi'ndeki fındık bahçesinde hareketsiz halde yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Küçük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçük'ün cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Küçük'ün kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

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#Cem Küçük#Erdal Küçük#Zonguldak

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