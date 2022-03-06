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Gazeteci Batuhan Yaşar son yolculuğuna uğurlandı

#Ankara#Batuhan Yaşar#Gazeteci
Gazeteci Batuhan Yaşar son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Batuhan Yaşar (52), kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, dün akşam 1 yıldır tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaşar, için Keçiören Bağlum Mezarlığı'nda ikindi vakti sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, çok sayıda siyasetçi, meslektaşı, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeye katılanlar, yakınlarına başsağlığı diledi. Namazın ardından Yaşar'ın cenazesi, Bağlum Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

 

 

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#Ankara#Batuhan Yaşar#Gazeteci

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