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Gazeteci Arcayürek anıldı

Güncelleme Tarihi:

#Cüneyt Arcayürek#Gazeteci#Anma
Gazeteci Arcayürek anıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 07:00

Gazeteci yazar Cüneyt Arcayürek ölümünün 8. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

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Anmaya eşi Esin Arcayürek, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker ve gazeteciler katıldı.

Gazeteci Arcayürek anıldı

Eşi Esin Arcayürek, “Cüneyt’in yokluğunu hep hissediyorum. Çok iyi bir gazeteciydi” sözleriyle özlemini dile getirdi.

Gazeteci Arcayürek anıldı

Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı ise, “Örnek alınan bir meslek büyüğümüzdü. Johnson mektubu ve Kıbrıs Barış Harekatındaki gazeteciliği ve haberleri hâlâ bugün bile hafızalarda. 20’yi aşkın eseri birer kaynak” diye konuştu. Arcayürek Hürriyet’te 13 Ocak 1966 tarihinde yayımlanan ‘Johnson’un mektubu’ haberiyle yılın gazetecisi ödülü almıştı.

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#Cüneyt Arcayürek#Gazeteci#Anma

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