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Gazeteci Alican Uludağ’a gözaltı

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#Gazeteci Gözaltı#Alican Uludağ#Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik
Gazeteci Alican Uludağ’a gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 07:00

GAZETECİ Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uludağ’ın geceyi Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde geçirmesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Ankara Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında Uludağ’ın paylaşımını alıntılayan Avukat İrem Çiçek’in de dosyaya dahil edildiği öğrenildi.

90 GÜN TUTUKLU KALMIŞTI

Gazeteci Uludağ, 20 Şubat’ta sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı. Hakkında ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘yargı organlarını alenen aşağılama’ suçlamaları yöneltilen Uludağ için 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti. 90 gün tutuklu kalan Alican Uludağ, 21 Mayıs’ta görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.         

 

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#Gazeteci Gözaltı#Alican Uludağ#Halkı Kin Ve Düşmanlığa Tahrik

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