Gazeteci Alican Uludağ’a gözaltı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uludağ’ın geceyi Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde geçirmesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah Ankara Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında Uludağ’ın paylaşımını alıntılayan Avukat İrem Çiçek’in de dosyaya dahil edildiği öğrenildi.

90 GÜN TUTUKLU KALMIŞTI

Gazeteci Uludağ, 20 Şubat’ta sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı. Hakkında ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘yargı organlarını alenen aşağılama’ suçlamaları yöneltilen Uludağ için 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti. 90 gün tutuklu kalan Alican Uludağ, 21 Mayıs’ta görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.