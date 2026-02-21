Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında sosyal medya ağı “X” hesabı üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ ve ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından resen soruşturma başlattı. Ankara’da gözaltına alınan Uludağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Uludağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcılık ifadesinin ardından Alican Uludağ tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Alican Uludağ, nöbetçi hâkimlikteki savunmasının ardından “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla tutuklandı.