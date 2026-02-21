×
Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 07:00

Sosyal medya ağı “X” hesabı üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ ve ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında sosyal medya ağı “X” hesabı üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ ve ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından resen soruşturma başlattı. Ankara’da gözaltına alınan Uludağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Uludağ, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcılık ifadesinin ardından Alican Uludağ tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Alican Uludağ, nöbetçi hâkimlikteki savunmasının ardından “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla tutuklandı.

 

