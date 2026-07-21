×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Alican Uludağ#Alican Uludağ Gözaltı#Alican Uludağ Sosyal Medya
Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 18:52

Gazeteci Alican Uludağ, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, gazeteci Alican Uludağ'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki "@alicanuludag" kullanıcı adlı hesabı ile bazı kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımların, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarını oluşturduğunun değerlendirildiği belirtilerek, ilgili hesap kullanıcıları hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda şüphelilerin tespit edilmesi ve gözaltına alınmasına yönelik işlem başlatıldığı, soruşturma kapsamında Alican Uludağ'ın Ankara'da gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

Gazeteci Alican Uludağ tahliye edildiGazeteci Alican Uludağ tahliye edildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alican Uludağ#Alican Uludağ Gözaltı#Alican Uludağ Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!