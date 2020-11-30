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Gündem
Taha AYHAN/MALATYA (DHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 12:48 | Son Güncelleme:

Gazeteci Akif Çelik koronavirüsten hayatını kaybetti

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Gazeteci Akif Çelik koronavirüsten hayatını kaybetti
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Malatya'da 2 aydır koronavirüs tedavisi gören gazeteci Akif Çelik (45) yaşamını yitirdi.

Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar Derneği Malatya temsilciliği de yapan gazeteci Akif Çelik, 1 Ekim'de rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Belirtiler üzerine Covid-19 testi yapılan Çelik'in sonucu pozitif çıktı. Tedavisine başlanan Çelik, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Çelik, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Akif Çelik'in cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

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