Gazdan zehirlendiği sanılan yaşlı kadın akraba cinayetine kurban gitmiş

#Amasya#Cinayet#Gaz Zehirlenmesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 11:13

Amasya'da evinde gaz sızıntısından zehirlenerek öldüğü iddia edilen 76 yaşındaki Fatma Kılıç’ın, İstanbul’daki kardeşinin bacanağı Haşim Özer tarafından boğularak öldürüldüğü belirlendi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Amasya'da gaz zehirlenmesi sonucu öldüğü sanılan 76 yaşındaki kadının cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Polis operasyonu sonucu İstanbul'da yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı.

MUTFAKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, 24 Mart'ta saat 01.30 sıralarında, Üçler Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Kılıç'a 2 gün telefonla ulaşamayan il dışındaki yakınları, komşularından yardım istedi. Kapıyı çalan komşular, içeriden ses gelmeyince şüphelenip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, kapıyı açıp içeri girdiğinde Kılıç'ı mutfağa serdiği yatağın içinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS CİNAYET ŞÜPHESİ ÜZERİNE 8 AY ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

İlk incelemede, Kılıç’ın çay demlemek için ocağa koyduğu çaydanlığı unuttuğu, taşan suyun ateşi söndürmesiyle gazın odaya yayıldığı ve gaz sızıntısından zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirildi. Ancak boynundaki darp izleri üzerine ölüm şüpheli bulundu, Kılıç'a otopsi yapıldı. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, 8 ay süren kapsamlı çalışma sonucunda şüpheli bulgulara ulaştı. Bu kapsamda 300’den fazla kişinin ifadesi alındı, DNA incelemeleri yapıldı. İstanbul’da yaşayan akrabası Haşim Özer’in olayla bağlantılı olduğu tespit edildi. Özer’in, borç istediği Kılıç’ı boğarak öldürdüğü, olayın gaz zehirlenmesi gibi görülmesi için çaydanlığı ocağa koyup gazı açtığı belirlendi.

İSTANBUL’DA YAKALANDI, İTİRAF ETTİ

Haşim Özer, 19 Kasım’da İstanbul’da gözaltına alındı. Amasya’ya getirilen Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede, Kılıç’tan borç istediğini, vermeyince boğarak öldürdüğünü ve pişman olduğunu söyledi. Özer, ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

BAKMADAN GEÇME!