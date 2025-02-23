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Gaz sıkışması sonucu patlama! Ev harabeye döndü: 1 yaralı

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#Patlama#Kahramanmaraş#Gaz
Gaz sıkışması sonucu patlama Ev harabeye döndü: 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 14:50

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2 katlı bir evde gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde ilçenin kırsalındaki Taşoluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Durmuşoğlu ailesinin 2'nci katındaki evde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Evin duvarları yıkılırken, mutfakta bulunan Makbule Durmuşoğlu yaralandı.

Gaz sıkışması sonucu patlama Ev harabeye döndü: 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Makbule Durmuşoğlu ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gaz sıkışması sonucu patlama Ev harabeye döndü: 1 yaralı

 

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#Patlama#Kahramanmaraş#Gaz

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