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Gaz pedalına fazla basınca aracıyla arkadaki otomobilin üzerine çıktı

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#Fatih#İstanbul#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 15:53

Fatih'te park halindeki otomobilini çıkartmak isteyen sürücü, geri geri gittiği sırada otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce ağacı devirdi ardından da park halindeki başka bir otomobilin üzerine çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaza, geçtiğimiz hafta perşembe günü sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kızıl Elma Caddesi üzerinde park halinde ki otomobile binen sürücü geri geri çıkmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla geriye giden otomobil önce kaldırım üzerinde ki ağacı devirdi. 

Gaz pedalına fazla basınca aracıyla arkadaki otomobilin üzerine çıktı

Ardından da park halindeki başka bir otomobilin üzerine çıktı. Otomobili diğer otomobilin üzerinden indirmeye çalışan sürücü az daha kendisine yardım etmeye çalışan bir kişiyi eziyordu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Kazayı gören Emrah Serbest, "Bir kadın otomobilin içinde duruyordu. bir anda gazı köklemesiyle arkasında ki ağacı devirdi. Ağacın kırılmasıyla araba havada kaldı. 

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Gaz pedalına fazla basınca aracıyla arkadaki otomobilin üzerine çıktı

Vitesi boşa mı aldı? Ya da öne mi aldı artık bilmiyorum. Araç yere yığıldı. Güvenlik görevlisi kaçarak kendini kurtardı" dedi. 

Gaz pedalına fazla basınca aracıyla arkadaki otomobilin üzerine çıktı

Gaz pedalına fazla basınca aracıyla arkadaki otomobilin üzerine çıktı

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#Fatih#İstanbul#Kaza

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