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Gaz ile freni karıştırdı, önüne kattığı araçla birlikte kafeye girdi

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#Kaza#Çarpışma#Çekmeköy
Gaz ile freni karıştırdı, önüne kattığı araçla birlikte kafeye girdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 16:00

Çekmeköy'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı araç, çarptığı otomobille birlikte kafeye girdi. Yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın görgü tanığı Baran Akyol, “Park halindeyken birden hareket ederek park halindeki araca çarpınca dükkana girdiler. Yaralı yoktu. Kimseye bir şey olmadı. AVM’nin içerisinde çalışıyorduk. Birden ses gelince gelip baktık” dedi. (DHA)

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Kaza, saat 12.30 sıralarında Ömerli Mahallesi'nde bir AVM’nin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, otoparkta park halinde bulunan cipin sürücüsü hareket ettiği sırada fren yerine gaza bastı. Cip, park halindeki 34 MIP 648 plakalı otomobile çarptı.

Gaz ile freni karıştırdı, önüne kattığı araçla birlikte kafeye girdi

2 araç sürüklenerek kafeye girdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kafenin çevresine şerit çekerek önlem aldı. Dükkana giren araçlar çekiciyle çıkarılırken, kafede ve dükkanın önünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Gaz ile freni karıştırdı, önüne kattığı araçla birlikte kafeye girdi

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Cip sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Kafede ve araçlarda hasar oluştu. Jandarma ekiplerinin incelemesi sürerken, olay anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gaz ile freni karıştırdı, önüne kattığı araçla birlikte kafeye girdi

'SES DUYUNCA GELİP BAKTIK'

Görgü tanığı Baran Akyol, “Park halindeyken birden hareket ederek park halindeki araca çarpınca dükkana girdiler. Yaralı yoktu. Kimseye bir şey olmadı. AVM’nin içerisinde çalışıyorduk. Birden ses gelince gelip baktık” dedi.

Gaz ile freni karıştırdı, önüne kattığı araçla birlikte kafeye girdi

Gaz ile freni karıştırdı, önüne kattığı araçla birlikte kafeye girdi

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#Kaza#Çarpışma#Çekmeköy

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