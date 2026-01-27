Gaz faciası: Şüpheli lüks lambası

Haberin Devamı

İstanbul’un Bağcılar ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi 1723’üncü Sokak’ta yaşayan aileden bir gündür haber alınamıyordu. Ailenin yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri daireye balkondan girdi ve içeride yoğun koku olduğu fark edildi. Evde yapılan aramalarda Abdülaziz Malay (71), eşi Fatema Jabara (44) ile kızları Zehra Malay’ın (7) yaşamını yitirdiği belirlendi. Abdülaziz Malay’ın büyük kızı Gülbahar Malay (36) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ) ekiplerince evde çalışma yapıldı. Ev içerisinde ocakta yemek olmadığı belirlendi. Ailenin Bağcılar’da son dönemlerde sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mum aldığı ancak mumun bitmesi nedeniyle lüks lambası kullandıkları öğrenildi. Zehirlenmenin ise lüks lambasının takılı olduğu tüpten olduğu değerlendiriliyor. Polis ekipleri emniyete götürülen lüks lambasını tekrar eve getirerek incelemelerde bulundu.

‘MUM BİTİNCE KULLANDILAR’

Yaklaşık bir gündür babasından haber alamadığını belirten Nimetullah Malay, “Müezzin ama camiye de gitmemiş. İkindi namazına da gitmeyince cemaat aradı. Biz aradık, bizim telefonlarımıza da bakmadılar. Sonra emniyet ve itfaiye ile 12.00 gibi eve girdik. Elektrikler kesikti. Mum bitince aydınlatma lüksü kullanıyorlar. Zaten elektrik olmadığı için doğalgaz çalışmıyor. Dün lüks lambası yanıyordu. Yoğun bir koku vardı” dedi.