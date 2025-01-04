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Gaz dolum tesisinde yangın: Tüpler alevlere teslim oldu

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#Kocaeli#Gaz Dolum Tesisi#Yangın
Gaz dolum tesisinde yangın: Tüpler alevlere teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2025 03:06

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde oksijen ve asetilen gazı dolum tesisinde tüpler alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Olay, saat 01.00 sıralarında Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan tesiste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolum sırasında bilinmeyen bir sebeple tüpler yanmaya başladı. Çalışanlar yangının ardından dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, alev alev yanan tüplere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın, tesiste hasara sebep oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kocaeli#Gaz Dolum Tesisi#Yangın

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